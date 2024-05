Bombeiros solicitam que população tenha alerta para grupos que atuam de forma ilegal

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) informa a população que está coordenando e atendendo, juntamente com a Defesa Civil e demais órgãos públicos, todas as ocorrências nas áreas atingidas pelas fortes chuvas que assolam o Estado.

Na Serra Gaúcha, no Vale do Rio Caí e rio dos Sinos, os Bombeiros Militares estão com várias equipes atendendo a população, com todos os recursos humanos e equipamentos necessários para dar a resposta eficaz e segura às demandas, não havendo ainda, necessidade de quaisquer recursos adicionais por parte da sociedade civil.

Orientamos à população para que não colabore com grupos de pessoas que estejam pedindo apoio com embarcações, motores e coletes salva-vidas, pois estes grupos que se autointitulam como “Bombeiros” ou “força auxiliar”, não possuem legitimidade e tampouco, treinamento adequado para fazer frente a esse tipo de emergência com segurança.

O Estado do Rio Grande do Sul não possui qualquer tipo de vínculo com esses grupos, já que eles atuam de maneira ilegal e buscam, num momento de fragilidade e emergência, prestar algum serviço de maneira arriscada e tecnicamente inadequada.

O Corpo de Bombeiros Militar coloca-se à disposição das autoridades públicas e da comunidade para esclarecer qualquer tipo de informação que possa estar gerando inquietação quanto à necessidade de meios adicionais para atendimento à nossa população.

Coronel Maurício Ferro Corrêa

Comandante do 2º CRBM/CBMRSNOTA DE ESCLARECIMENTO