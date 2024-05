Equipes trabalham para reparar estragos causados pelas fortes chuvas

A Defesa Civil Municipal, com apoio da Prefeitura de Canela, está em ação desde ontem (29.4) para reparar os estragos causados pelas intensas chuvas que atingiram o município. As equipes das secretarias de Obras, Assistência, Trânsito e Meio Ambiente estão mobilizadas para lidar com os danos e minimizar os impactos na comunidade.

Segundo o coordenador Paulo Fabiano Felles, foram registrados mais de 20 pontos de alagamentos em diversos bairros, incluindo São José, Santa Marta, São Luiz, Canelinha, Ulisses de Abreu e no centro da cidade. O Hospital de Caridade de Canela teve uma parte do telhado danificado, mas a equipe de manutenção agiu imediatamente, evitando qualquer infiltração nos leitos. Na Escola Municipal João Alfredo Corrêa Pinto, uma parte do muro de cercamento caiu devido à força das águas.

Nesta manhã (30.4), uma reunião foi realizada no gabinete do prefeito Constantino Orsolin para coordenar as ações entre as equipes envolvidas. Logo em seguida, técnicos da Prefeitura e a equipe da Defesa Civil foram às áreas mais afetadas para avaliar os danos e identificar possíveis pontos que precisam ser interditados como medida preventiva.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um novo alerta para chuvas extremas em todo o estado, com precipitações que podem superar a média esperada para um mês inteiro em poucos dias. Há risco de temporais com chuvas intensas e potencial para inundações em praticamente todo o território gaúcho.

Diante desse cenário, a população de Canela é orientada pela Defesa Civil Municipal a acionar as autoridades em caso de solicitações e emergências pelos telefones 193 (Corpo de Bombeiros) e 54 99135-1949 (Defesa Civil).