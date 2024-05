Novena faz parte da programação da 64ª Romaria e Festa em honra a Nossa Senhora de Caravaggio

Nossa Senhora de Caravaggio é reverenciada com fervor e devoção durante os meses de abril e maio, em Canela, em uma série de eventos marcantes que enaltecem sua importância para os fiéis, culminando com a 64ª Romaria e Festa em honra a Nossa Senhora de Caravaggio.

No último dia 8 de abril, iniciaram-se as visitas às comunidades católicas da cidade estendendo-se também para Várzea Grande, em Gramado, e Santa Maria do Herval. Essas visitas, nas quais sempre ocorrem celebrações lindas e emocionantes, se estenderam até o dia 28, unindo as comunidades em fé e comunhão.

A novena, momento de profunda conexão espiritual que tradicionalmente atrai muitas pessoas, terá seu início no próximo dia 4 e prosseguirá até o dia 12 de maio, sempre às 19h30, na acolhedora cripta do Santuário. Este ano, o tema será “Maria Santíssima nos ensina a amar Jesus”. A novena será conduzida por celebrantes convidados, incluindo padres queridos da nossa comunidade como o Padre Victor Farias, o bispo Dom Edson Batista de Mello, e os bispos eméritos Dom Zeno Hastenteufel e Dom Osvino Both. Cada dia de novena terá um assunto a ser abordado, sempre ligado a Maria, Mãe de Jesus, marcando o preparo para as emocionantes romarias, cuidadosamente organizadas pela dedicada comissão composta pelos casais Ivan Vanderlei Biazus dos Reis e Glaucia Carina Gross Port, João Carlos e Carmem Fabiana Wiltgen, Gabriel e Melissa Ferreira, Robson Ferreira e Josiane Benetti Dreher, Rodrigo e Loiliane Schwartz, Darci e Francisca Terezinha da Silva, e Ayrton e Ana Lúcia Tenório, sob a coordenação de Carlos Alberto e Mariluse Ferreira e Sandro Luiz Fogaça e Fernanda Pereira Braga. O casal presidente do Conselho Econômico, Lauro e Ieda Drechsler, o pároco José Monteiro Filho e o vigário Eric Pozzobon dos Santos também participam ativamente de todos os preparativos.

O grandioso evento deste ano apresentará quatro emocionantes romarias ao longo do mês de maio: a Procissão Luminosa das Famílias, no dia 18, às 18h; a Romaria Motorizada e de Ciclistas no dia 19, às 9h; seguida, no mesmo horário, pela Romaria dos Jovens e Jornada Diocesana da Juventude em 25 de maio; e para encerrar com chave de ouro, a majestosa Romaria a Pé, às 8h, em 26 de maio. Todas as romarias partirão da imponente Catedral de Pedra em direção ao Santuário de Caravaggio de Canela, culminando com Missa na chegada. Exceto pela Procissão Luminosa, todos os outros dias serão marcados por uma vibrante programação artístico-cultural e uma deliciosa variedade gastronômica, proporcionando momentos de celebração e convívio para todos os participantes.