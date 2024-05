Polícia Rodoviária Federal bloqueia a BR-116 em Nova Petrópolis

Motoristas devem utilizar rotas alternativas para chegar ao Município

A BR-116 está bloqueada entre os quilômetros 175 e 181, em Nova Petrópolis. A causa é a chuva forte que cai na região desde esta segunda-feira (29). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) alerta que podem ocorrer novos desmoronamentos no local.

Desta forma, para quem vai de Caxias do Sul para Nova Petrópolis precisa adotar rotas alternativas. Uma delas é utilizar a ERS-452, passando por Feliz e seguindo até Linha Nova, por meio da Estrada São Roque. Outro caminho é a Rota do Sol, via São Francisco de Paula, acessando as ERS-020 e ERS-235.

Com a continuidade do temporal, não há previsão de liberação do trecho.