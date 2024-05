Primeira roda-gigante da Serra Gaúcha é inaugurada em Canela

Nesta sexta-feira (26/04), foi inaugurada no Parque Mundo a Vapor em Canela (RS) primeira roda-gigante da Serra Gaúcha: a Roda Canela. O novo atrativo turístico, criado em parceria com a Interparques Holding S.A, tem 52 metros de altura e 30 cabines suspensas por suportes metálicos, fixados no aro da estrutura. “É com imensa alegria que entregamos essa nova atração para a cidade de Canela. E isso só foi possível porque há 33 anos, os nossos pais, Benito e Rosa Urbani concretizaram o maior sonho da vida deles, o Parque Mundo A Vapor”, declarou Lenise Urbani, CEO do Mundo a Vapor, durante o evento de inauguração, que contou com a presença de imprensa, convidados e autoridades.

A Roda Canela apresenta uma vista exclusiva de 360 graus da natureza da região, oferecendo aos viajantes uma experiência multissensorial. “A ideia é que a experiência inicie já na entrada do Parque, através da icônica fachada do Mundo a Vapor, onde haverá um pré-show imersivo “, comenta Caren Urbani, diretora de marketing do empreendimento. “O passeio é uma viagem no tempo, desde as criações do passado até o olhar para o futuro que queremos. Um futuro em que o homem desenvolva tudo pensando no planeta e nos quatro elementos: água, terra, fogo e ar”, explica Aldair Machado, Presidente do Conselho Administrativo do Mundo a Vapor. “Durante o passeio nas cabines da roda-gigante, que são como cápsulas do tempo, o viajante será impactado com uma narrativa envolvente sobre os quatro elementos da natureza. Ao final, receberá um cartão semente para ajudar a recuperar nossas florestas, nossa vegetação e, por conseguinte, nosso ar e a produção de água potável”, acrescenta.

Primeira roda-gigante do gênero no Estado, a Roda está em uma localidade privilegiada na rodovia Gramado-Canela , na Serra Gaúcha, elevando ainda mais a atratividade turística e desenvolvimento da região. Para a construção da Roda Canela e expansão do Mundo a Vapor, serão investidos R$ 60 milhões. “A Roda Canela tem um design único e elegante, com características técnicas de última geração, além de estar inserida em um storytelling muito bem construído com o Mundo a Vapor”, destaca o diretor da Interparques, Cícero Fiedler. “São 300 toneladas de aço, o que somam 10 locomotivas como a que temos na famosa fachada do Mundo a Vapor. Cada uma das 30 cabines climatizadas tem capacidade para 6 pessoas”, completa.

Serviço

Funcionamento: a partir do dia 01/05

Bilheteria funciona das 9h às 20h

Horário do parque: das 9h às 21h

Às quartas o atrativo estará fechado, exceto 01/05

Valores:

A partir de R$ 40,00

Demais valores em www.parquemundoavapor.com.br

Mundo a Vapor



Inaugurado em 1991, o Mundo a Vapor proporciona aos visitantes uma verdadeira viagem no tempo. O parque foi fundado pelos Irmãos Urbani, que herdaram do pai a paixão por máquinas a vapor. No local é feito uma volta ao mundo, contada através das invenções dos fundadores, que são únicas. Além disso, há cenários instagramáveis, diversão garantida com o passeio de trem, foto antiga, espaço kids, café e outras atrações. A famosa fachada do parque, que será revitalizada, representa um acidente real que ocorreu no dia 22 de outubro de 1895, em Paris, quando uma locomotiva atravessou o saguão da estação ferroviária de Montparnasse, transpôs a sacada e despencou de uma altura de dez metros. Hoje a fachada é uma das imagens mais conhecidas pelos turistas na Serra Gaúcha, e será mantida nesta revitalização.

Interparques Holding

A Interparques é uma empresa consolidada no mercado e especializada em Rodas Gigantes, Parque Temáticos e atrações de entretenimento. A empresa é pioneira na implantação e operação de rodas gigantes no Brasil, consolidando-se com cases de grande sucesso como a FG Big Wheel, em Balneário Camboriú (SC), e a Roda Rico, em São Paulo (SP).