UCS impulsiona qualificação no segmento de parques e atrativos turísticos

Curso de especialização com alunos de todo o Brasil forma gestores para setor em franco crescimento. Neste mês, grupo teve programação de visita técnicas com roteiro que percorreu atrações em Gramado e Canela

A Universidade de Caxias do Sul movimenta o mercado do Turismo, que cresce exponencialmente, fomentando a qualificação nos mais diferentes níveis e áreas, a exemplo da especialização em Gestão de Parques e Atrativos Turísticos, que em sua primeira edição reúne alunos de todo o Brasil. Mesmo com currículo on-line, uma atividade optativa de proposta presencial teve a adesão de mais de 30 alunos da turma de 50 participantes. Entre os dias 9 e 11 de abril, o grupo conheceu atrações dos municípios de Gramado e Canela que contribuem para o destaque da região no segmento.

Construindo saberes a partir de visitas técnicas com supervisão docente, os alunos percorreram um roteiro que incluiu Alpen Park, Space Adventure, Parque Bondinhos Aéreos, Parque do Caracol, SkyGlass, Aquamotion, Snowland e Vila da Mônica, conhecendo equipes e estruturas. No Campus da UCS na Região das Hortênsias, em Canela, confraternizaram em contato com as entidades promotoras do curso, que decorre da iniciativa da Universidade em conjunto com o Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (SINDEPAT) e a Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil (ADIBRA). “As entidades são as maiores do setor de parques e atrativos turísticos fixos e itinerantes do Brasil”, afirma o coordenador da especialização, professor Maguil Marsilio, também responsável pelo curso de graduação em Turismo na Instituição.

Com grande receptividade, a primeira pós-graduação da UCS neste segmento teve início no último mês de setembro e as aulas se estendem até maio de 2025. “O nicho de parques e atrativos turísticos corresponde a um mercado gigantesco no Brasil, que movimenta milhões de divisas e de pessoas. Para 2024 está projetada a implantação de mais de 60 novos parques turísticos de grande porte, conforme dados da pesquisa realizada pelo SINDEPAT”, contextualiza Marsilio. “O setor está em franco crescimento no Brasil, e a cidade de Canela é emblemática neste sentido por ser o município com maior número de parques turísticos da América Latina. É um segmento com grande potencial no Brasil, onde já temos os melhores parques aquáticos do mundo, tanto em qualidade como em atendimento a várias pessoas, públicos e nichos”, celebra.

Turismo na UCS

Com expertise institucional na área do Turismo e da Hospitalidade, em que atua desde 1978 com o curso de Hotelaria, primeiro do Brasil, a UCS hoje mantém os tecnólogos em Hotelaria, em Gestão do Turismo e o bacharelado em Turismo. A qualificação no segmento também é possível a partir de diferentes cursos de pós-graduação lato sensu, como Gestão de Empreendimentos Turísticos e Enoturismo, com inscrições abertas e início no mês de maio, e, no stricto sensu, da oferta de mestrado e doutorado no único Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade do Rio Grande do Sul.