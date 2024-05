CEEE esclarece situação das barragens do Rio Caí

A CEEE Geração informa que as barragens do Blang e do Divisa, São Francisco de Paula/RS, estão em estado de emergência desde o fim da madrugada de hoje (2/5), quando registraram vazão acima da chamada cheia decamilenar. Isso significa que as estruturas estão suportando os altíssimos volumes de água que vêm atingindo a região e, por precaução e conforme o protocolo de segurança vigente, foram declaradas em emergência.

A chamada mancha de inundação, em caso de rompimento das barragens, inclui zonas ribeirinhas dos rios Santa Cruz e Caí nos municípios de São Francisco de Paula, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Vale Real e Feliz.

A solicitação é de que a população siga as orientações da Defesa Civil: evacue as áreas de risco e busque locais seguros. Em caso de emergência, busque contato com os Bombeiros.

Ainda, a CEEE Geração afirma que mantém contato constante com as autoridades e a população será informada pelos canais oficiais da Defesa Civil quando houver nova alteração da situação das barragens.

Questionada sobre as barragens do Rio Paranhana, sendo Canastra e Laranjeiras, a Ceee informou que as mesmas não estão em situação de emergência.