Desafios enfrentados pelo Hospital de Caridade de Canela diante da alta demanda por atendimentos médicos

O Hospital de Caridade de Canela (HCC) tem enfrentado uma alta demanda de procura por atendimentos nas últimas semanas, o que tem preocupado as autoridades de saúde do município. A busca intensa por serviços médicos no hospital tem gerado sobrecarga no sistema e nos colaboradores, dificultando o atendimento adequado aos pacientes que realmente necessitam de cuidados emergenciais.



Segundo informações do HCC, grande parte dos casos que chegam ao hospital poderiam ser resolvidos em Unidades Básicas de Saúde (UBS) durante os dias úteis da semana. Muitas vezes, a falta de informação ou a busca por um atendimento mais rápido levam os pacientes diretamente ao hospital, mesmo quando o caso não é de urgência.



Além disso, é importante destacar que os hospitais, como o HCC, realizam a triagem dos pacientes no momento da chegada, classificando os casos de acordo com o nível de urgência. Essa medida visa garantir que os pacientes mais graves sejam atendidos com prioridade. Portanto, buscar atendimento em uma UBS quando não se trata de uma situação de emergência contribui para que o sistema de saúde funcione de maneira mais eficiente e garanta o atendimento adequado a todos os cidadãos.



“Nós, estamos trabalhando para que toda comunidade seja atendida de uma melhor forma, de uma forma eficaz e eficiente. Sabemos que muitas vezes as pessoas têm dor, tem algum problema e vêm em busca do hospital. Nós estamos tomando as providências para que o serviço seja melhor estruturado, qualificado. A gente dispõe do serviço, mas por sua vez também a comunidade tem que fazer o bom uso do serviço. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, como a classificação de risco, não é nós que inventamos, existe um protocolo técnico, preconizado pela Organização mundial da saúde, que estabelece critérios para a classificação de risco, onde são verificados sinais vitais, elencando as prioridades de atendimento. ” explica Aristides Feistler diretor administrativo do hospital.



Diante disso, a conscientização da população sobre a importância de utilizar os serviços de saúde de forma adequada torna-se fundamental para garantir um atendimento de qualidade para todos. Procurar uma UBS durante a semana para casos que não são de urgência é uma atitude que contribui não apenas para desafogar o sistema hospitalar, mas também para garantir que quem realmente precisa de cuidados emergenciais receba a assistência necessária de forma rápida e eficaz.