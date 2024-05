Elite natural, indigência espiritual

Na verdade, observa-se que a ciência e a tecnologia estão recebendo incremento multiplicadamente. Os níveis de desenvolvimento científico e tecnológico chegaram ao clímax e percebe-se que o ser humano, cada vez, torna-se mais infeliz, solitário e inseguro. Quais são as opções e caminhos tangíveis que o homem pode escolher para livrar-se dessas situações de infelicidade?

A qualidade de vida humana, à medida que passa o tempo, degrada-se e cai a níveis insustentáveis. O homem olha para os quatro ventos e não vê saída, para melhorar a qualidade de vida, que é tão desejada e sonhada por ele.

A paz tornou-se como ouro, uma raridade. O que falta para o ser humano encontrar um caminho sólido, que o fortaleça nesta vida e proporcione-lhe esperança pós-vida é a crença no Criador. Essa crença encherá o coração humano de paz nesta era e de esperança de um futuro glorioso com Deus. Sem esses dois elementos subjetivos, que somente o Criador pode produzir no coração do homem, mediante um relacionamento estreito com Deus, ninguém terá sucesso natural e nem espiritual. Para iniciar esse processo vitorioso é necessário que o Criador faça uma intervenção sobrenatural e divina no espírito do homem. Para tanto, é importante que se entenda que a Palavra de Deus revela no Novo Testamento que é a regeneração ou o nascer de novo, da água e do espírito, que proporciona o nosso relacionamento com Deus. Tudo se inicia nesse ponto, para que o homem comece a resgatar a sua real e verdadeira qualidade de vida.

O que se percebe naturalmente é que o homem tem uma inclinação espontânea de crer em todo e qualquer tipo de filosofia ou doutrina, mesmo desconhecendo suas procedências. Essa leviandade tem levado o homem à ruína, forçando-o a conhecer e viver muitas mentiras, pois seu coração está saturado de engano. Apenas o Criador dissipa as trevas, quando Sua verdade penetra nos ambientes subjetivos do coração humano. Leia o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6 e medite a respeito disso. Nunca é tarde para entrar no caminho certo.



Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

FAÇA ESSA ORAÇÃO



“Oração Cingindo-se com a Verdade”



Em nome do Senhor Jesus Cristo, reivindico a proteção do cinturão da verdade sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família e sobre o meu trabalho, o qual Deus estabeleceu para a minha vida. Uso o cinturão da verdade diretamente contra satanás e seu reino de trevas. Com determinação, abraço Aquele que é a Verdade, o Senhor Jesus Cristo, como força minha e proteção contra o engano de satanás.

Peço que a verdade da Palavra de Deus assuma um lugar maior em minha vida. Oro para que meu coração possa deleitar-se em estudar e memorizar a verdade da Palavra de Deus. Perdoa-me o pecado de não falar a verdade, mostra-me se em alguma coisa estou sendo ludibriado. Pelo Espírito Santo da Verdade, abre o meu entendimento para as Escrituras e conduz-me à compreensão e para a prática de Suas Palavras de Verdade.

Peço que o Espírito Santo me alerte antes de eu tentar enganar quem quer que seja e que sempre me ajude a não crer nas mentiras de satanás. Obrigado, Senhor, pelos ministérios de Cristo, local de baluarte para Tua Verdade em minha vida, ajuda-me a integrar-me ao corpo de Cristo e ter plena comunhão com os irmãos em Cristo.

Compreendo Senhor Jesus Cristo que a capacidade de ser invencivelmente forte e de conseguir realizar a Tua vontade requer o poder estabilizador do cinturão da verdade. Obrigado por concederes essa peça da armadura divina para a minha vida, eu Te agradeço.



Amém.

