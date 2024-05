Gramado confirma três óbitos, após deslizamento de terra na Furna

Quatro pessoas seguem desaparecidas em dois pontos do Município

Um deslizamento de terra na localidade de Pedra Branca – Furna, zona rural de Gramado, deixou três mortos, na madrugada desta quinta (2), outras três pessoas seguem desaparecidas e duas foram resgatadas com vida.

Quatro casas e parte da igreja da comunidade foram atingidas. Informações dão conta que apenas duas residências estavam com moradores no momento da tragédia. Foram encontrados os corpos de Sílvio Peliciolli, Natieli Ludwig e seu filho Caique. A irmã de Caique, Kimberly, foi localizada com vida.

Da segunda residência, um morador de nome Fernando também foi resgatado pelas equipes de emergência. Porém, três pessoas seguem desaparecidas e as buscas, neste momento, estão suspensas devido à instabilidade do solo, devendo retornar ainda hoje.

Ainda em Gramado, uma mulher segue desaparecida, no Vale do Quilombo. O carro que ela tripulava foi retirado dos escombros, mas a vítima ainda não foi localizada.