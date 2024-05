Patram de Taquara e Canela resgata 15 pessoas e 7 animais em áreas alagadas

Em 1º de maio de 2024, os policiais militares do 3º GPMA de Taquara, com o apoio do pelotão de Canela, realizaram operações de resgate de pessoas e animais afetados pelas cheias dos rios da região. As fortes e persistentes chuvas atingiram todo o estado, causando alagamentos e enchentes.

No município de Taquara, a equipe utilizou embarcações para realizar resgates no Rio dos Sinos e Rio Paranhana, atendendo principalmente as áreas alagadas dos bairros Empresa, Olaria, Santa Maria e Olhos D’água. Ao todo, foram resgatadas 15 pessoas e 7 animais, que receberam assistência e foram encaminhados para locais seguros.

A ação das forças de segurança tem sido crucial para minimizar os impactos das inundações e prestar auxílio às famílias e animais afetados pelas chuvas. As autoridades seguem monitorando a situação e prestando assistência às comunidades atingidas.