SindTur renova parceria com o Círculo Saúde

O SindTur Serra Gaúcha renovou o convênio com o Círculo Saúde mantendo a parceria a mais de três anos.

O Plano Empresarial (a partir de 30 vidas) do Círculo para associados do Sindtur tem condições exclusivas como a isenção de taxas de inscrição e as consultas e exames simples não terão carência no atendimento, além de um desconto a partir de 5% nas parcelas. Lisa Gottschalk, Executiva da entidade, comemora esta renovação da parceria com o Círculo Saúde. “O Círculo é um parceiro antigo nosso, estamos sempre procurando ampliar nossos convênios, e este é mais um atrativo que nossos associados tem usufruindo os benefícios oferecidos”, disse Lisa.

Já Leno Almeida, Diretor de Mercado do Círculo, “é uma honra para nós do Círculo poder participar junto ao Sindtur e auxiliar no cuidado a saúde de toda Região das Hortênsias”, disse.

O SindTur abrange hoje cerca de 70 empresas conveniadas nos mais diversos segmentos onde são oferecidos descontos e facilidades para aqueles que fazem parte como sócios da entidade.

O SindTur atinge hoje associados do ramo da hotelaria, restaurantes, bares, parques, museus e similares da Região das Hortênsias.

Informações para se tornar um associado SindTur:

Av. das Hortênsias, 5041 – Gramado – RS

Horário de atendimento:

Segunda à sexta – 8h30min às 12 h e das 13h30min às 18 h

Celular/WhatsApp – (54) 9.9663-1931 – Fone (54) 3286-1418

E-mail – contato@sindturserragaucha.com.br