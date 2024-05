Tragédia em Família: duas pessoas encontradas soterradas em Canela

Uma tragédia chocou a comunidade local com a notícia do falecimento de José Alzemiro de Moraes, conhecido como Mirinho e sua esposa Marina de Moraes, encontrados sem vida após um soterramento enquanto dormiam. O incidente ocorreu durante a madrugada de hoje (3/5), deixando amigos e familiares consternados com a perda repentina.

Segundo relatos de familiares próximos, Marina e Mirinho foram vítimas de um deslizamento de terra que atingiu sua residência durante a noite. O casal estava dormindo quando o desastre aconteceu, tornando impossível qualquer chance de sobrevivência. Autoridades locais foram acionadas imediatamente para prestar assistência, mas infelizmente, nada pôde ser feito para salvar suas vidas.

A notícia da tragédia se espalhou rapidamente, provocando uma onda de choque e tristeza entre os moradores da região. Mirinho era servidor da Secretaria de Obras de Canela, no cargo de operário, desde 1998, e bastante envolvido nas atividades esportivas com a equipe do União Rancho Grande.

A Administração Municipal externa seu pesar e estende sua solidariedade a todos os familiares, amigos e colegas do servidor, reiterando ainda a gratidão por todo o trabalho realizado por Mirinho ao longo destes 26 anos de dedicação à Prefeitura.