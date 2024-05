UCS apresenta novo curso de Administração e Negócios

Bacharelado passa a integrar um modelo contemporâneo e inovador de ensino e aprendizagem, ainda mais conectado às características da UCS Business School

Transcorridos 54 anos de sua criação, o curso de Administração da Universidade de Caxias do Sul ganhou oficialmente, a partir do dia 29 de abril, nova denominação e formato. O bacharelado passa a se chamar Administração e Negócios e a integrar um modelo contemporâneo e inovador de ensino e aprendizagem, ainda mais conectado às características da UCS Business School, a Escola de Negócios da Universidade. As novidades foram apresentadas a autoridades, comunidade acadêmica e entidades de classe em evento realizado no Bloco H, no Campus-Sede.

Para o reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, tão importante quanto a manutenção de uma graduação de tamanha relevância é sua contemporaneidade, adaptação aos tempos atuais. “Essa modificação curricular está afinada à ideia de um curso conectado à tecnologia, às demandas contemporâneas e ao perfil de estudantes que estão vivendo em um ambiente altamente competitivo. É uma alegria termos esse novo curso, articulado diretamente com a UCS Business School”, destacou Rech. O reitor evidenciou também a parceria da Universidade com a SAP no fornecimento de softwares educativos sobre gestão de negócios. A SAP é uma empresa líder em aplicações de software empresarial (ERP) no mundo.

Em seu discurso, o professor Fernando Batista Fontana, coordenador do curso, foi preciso ao informar o número de administradores formados pela UCS até então: 14.840. Ele ressaltou a importância do bacharelado para Caxias do Sul e região e a preocupação da Universidade em acompanhar as mudanças de perfil dos estudantes que buscam se profissionalizar na área de gestão de negócios. “Identificadas essas transformações, buscamos uma nova grade curricular, com foco na prática com embasamento científico, pragmático, humano e tecnológico, e que contemple diretamente quatro importantes ciclos de uma organização: concepção, crescimento, maturidade e perpetuidade”, explicou Fontana.

O novo curso, oferecido em todos os campi da UCS, também introduz o conceito de portfólio acadêmico, permitindo a construção de um currículo com vistas a carreiras emergentes e aos diferenciais demandados por um mercado cada vez mais competitivo. “Esse conceito estimula o aluno a criar seu portfólio desde o conteúdo da primeira disciplina, da primeira aula que ele frequenta, até a aplicação de seus projetos práticos e experiências de impacto”, resumiu Marcell Bocchese, diretor da Área do Conhecimento de Ciências Sociais da UCS, a qual o curso está vinculado. Bocchese saudou a presença no evento do ex-professor Cláudio Luiz Pessôa de Oliveira, hoje vice-presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, que por mais de 40 anos lecionou Administração na Instituição.

UCS Business School 2024

O evento de lançamento do curso de Administração e Negócios da UCS também apresentou as novidades da UCS Business School para 2024. A Escola de Negócios da Universidade é uma unidade orgânica, acadêmica e inovadora, que representa sua competência na área de Gestão e Negócios. Das 1,5 mil instituições brasileiras que oferecem cursos na área de Administração, a UCS integra o seleto grupo das 15 que têm seu ensino nesta área reconhecido pela Business Education Alliance (AACSB) enquanto Escola de Negócios de padrão mundial, e pela SAP Next-Gen University Alliance, que habilita a estudantes e professores o acesso a tecnologias, soluções, especialistas e oportunidades de carreira no ecossistema SAP em programas acadêmicos em nível de stricto sensu e graduação. A solenidade do dia 29 contou ainda com a palestra Universidades e Corporações em Simbiose – Uma Receita para o Desenvolvimento, com o head de Tecnologia e Transformação da SAP Labs Latin America, Nickolas Werckmeister.

“Essas certificações nos deram sustentação para mais inovações e mudanças, e o novo curso de Administração e Negócios é a primeira delas, que começa a incorporar um conjunto de novas lógicas. E nosso Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) também já cumpre todos os requisitos, o que nos coloca no mesmo padrão das maiores escolas de negócio do Brasil. Nosso aluno não diz mais “estudo Administração na UCS”, e sim “frequento um curso padrão Business School”, salienta o professor Mateus Panizzon, um dos idealizadores da Escola de Negócios da UCS e representante institucional da Universidade junto à SAP.