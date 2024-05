Água deve retornar hoje em Canela e Gramado

A reportagem da Folha falou com a coordenação regional da Corsan na manhã desta sexta-feira (04/05) e obteve a seguinte informação: o abastecimento de água está normalizado na ETA I, localizado no centro da cidade entre as ruas Sete de Setembro e João Simplício.

Esta estação já está operando normalmente e deve voltar a abastecer boa parte da cidade de Canela ainda na manhã de hoje.

Quanto à ETA II, localizada no Distrito Industrial, a operação deve retornar ao longo do dia, pois com o rompimento da pista na RS-235 entre a localidade do Saiqui e do Distrito Industrial houve o rompimento da adutora que abastece essa estação de tratamento.

A ETA II é responsável por abastecer parte da cidade de Canela e também a cidade de Gramado. O retorno das atividades desta estação de tratamento deve ocorrer ao longo do dia após o conserto da adutora e a retomada do tratamento de água.