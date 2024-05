Feira Feito em Gramado está cancelada devido à situação climática

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Inovação, vem a público comunicar o cancelamento da 12ª Feira Feito Gramado. O evento teve início no dia 25 de abril e estava programado para se estender até o próximo domingo, dia 12 de maio. No entanto, devido à situação climática enfrentada em todo o estado do Rio Grande do Sul, a feira encontra-se paralisada desde a última terça-feira, dia 30 de abril. A decisão de cancelamento foi tomada pela comissão organizadora da Feito em Gramado, juntamente com a Gramadotur, a qual realiza a 33ª Festa da Colônia, que avaliaram a situação do município em conjunto com o Gabinete de Crise, além de considerar os depoimentos de alguns expositores, os quais afirmaram não estarem emocionalmente aptos para retornar ao evento.

A Secretaria de Inovação de Gramado expressa seus votos de solidariedade e empatia a toda a comunidade gramadense e aos demais irmãos gaúchos que foram atingidos pelas fortes chuvas que assolam o estado. A Feito em Gramado retornará em 2025, trazendo inúmeras atrações e novidades ao público.