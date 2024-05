É hora de somar, não de dividir

A coluna 360 Graus aborda o fechamento da Central de Doações e como cada um de nós pode ajudar

A polêmica do dia foi o encerramento da Central de Doações no Salão Paroquial de Canela, o que causou um desconforto na comunidade.

Algumas postagens, nas redes sociais, sugeriram desvios de doações. A coluna 360 Graus foi checar as informações e não chegou a nenhuma denúncia oficial de algum donativo foi desviado. É muito importante, neste momento deixar clara essa situação.

Entrei em contato também com algumas pessoas responsáveis pela decisão de parar o recebimento de donativos e entendi, pelas respostas, de que não havia pernas para o poder público controlar tudo o que estava acontecendo, com as doações chegando e saindo. Se não foi a melhor decisão, foi tomada com o intuito de acertar.

Ainda, Canela ainda tem risco de deslizamentos de terra nos próximos dias, principalmente em algumas áreas rurais que seguem com moradores e locais lindeiros da zona urbana. Assim, Bombeiros e Defesa Civil vão focar esforços em ações preventivas e emergências nestas áreas, ocupando essa mão de obra. A decisão foi, prioritariamente, no sentido de focar o serviço público em algo que a comunidade não poderia realizar, a prevenção e o atendimento de emergências.

Como as doações estavam sendo recebidas pelo poder público, o controle é primordial, assim como a transparência, o que não estava mais sendo possível diante da demanda.

Talvez a forma como foi feito o encerramento do ponto de coleta não tenha sido o mais adequado, nem a forma como chegou na comunidade, tecnicamente.

Mas, este momento, devemos prestar atenção no que realmente importa, deixando de lado o quem e focando no o quê.

A ACIC rapidamente se organizou e abriu um ponto de coleta que será comunitário e que poderá continuar destinando os donativos dos canelenses, que são solidários e querem seguir colaborando com outras cidades atingidas.

A hora é de união, não de divisão, é momento de cuidado para discernir o que é discordância política e seguir. Canela está mostrando que é maior que isso e devemos continuar assim.

Ah, evitar repassar informações que não foram checadas também é um bom caminho!

Deixo abaixo as informações da ação da ACIC.

🆘 Central Solidária ACIC 🆘

A ACIC criou a Central Solidária para reunir doações e voluntários dispostos a ajudar a comunidade após as recentes chuvas. Convidamos você a fazer parte dessa corrente do bem!

📌 Como colaborar:

Preencha o formulário e nos conte como você pode contribuir.

Entre no grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/IH8SaxRsJWn140fdkg2Dgm

Preencha o cadastro de voluntário: https://forms.gle/d9UgdEpjfMDFqWKP9