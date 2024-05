Stories – Edição 620

#ForçaRS

A coluna social desta semana vem manifestar o orgulho e admiração a todos os Canelenses e Gramadenses que se mobilizaram em ajudar as nossas cidades e até mesmo as vizinhas. O auxílio se deu através de apoio com alimentos, roupas, itens de casa, de higiene, orações, ajuda para limpeza das moradias… enfim… cada ajuda com certeza foi de coração.🤍

🏆Estas pessoas merecem esse reconhecimento aqui nesta página por terem se mobilizado tanto em demostrar seu apoio ao próximo. E claro, aqui não caberiam todos que ajudaram, mas sintam-se todos heróis nesta grande missão.

Aqui também prestamos nossa solidariedade e conforto às famílias que perderam entes queridos e seus lares. Nossa esperança que tudo melhore o mais breve possível 🙌

Campanha Grupo Front

Com cerca de 70 mil arrecadados e com a meta de chegarem à 100 mil reais, Paulinho Peres e Tiago Esmeraldino estão liderando uma campanha de arrecadação de valores para transformar em itens as famílias atingidas, através do Grupo Front, uma organização empresarial sem fins lucrativos no ano passado, em 2023 doaram mais de 670 itens novos entre: fogões, botijões, kits de instalação e conjunto de mesas e cadeiras. E agora está mobilizando-se com uma vaquinha virtual para arrecadar fundos que serão destinados diretamente a famílias, escolas, abrigos e entidades assistenciais.

O Rio Grande do Sul precisa de nós! Chave Pix: 4724379@vakinha.com.br



Na foto: Paulinho Peres e Tiago Esmeraldino

A Bárbara Seibert da Santa Donna e Santo Dom, reuniu doações da comunidade de Canela e de clientes assim como toalhas de banho, cobertores, roupas infantis, entre outros itens que poderão ajudar muitas famílias que sofreram com a enchente em Igrejinha e Três Coroas. Além de levarem lanches para o pessoal que mais precisava.

Parte da equipe de CrossFit de Gramado esteve essa semana prestando solidariedade em Três Coroas, dando suporte na limpeza das moradias. Na foto, Luiz Guilherme Steffens, Viviane Steffens, Vanessa Bernardo, Guilherme Herold e Ju Arrial.