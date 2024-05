Aulas na UCS permanecem on-line síncronas até 18 de maio

Medida foi prorrogada devido à situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul

As aulas da Universidade de Caxias do Sul seguem on-line síncronas até o dia 18 de maio. A medida foi prorrogada devido à situação de calamidade pública no Estado, que vive sua maior tragédia climática, e tem como objetivo garantir a integridade dos alunos, professores, funcionários e comunidade, evitando deslocamentos que possam colocar a segurança em risco. A decisão serve para o Campus-Sede e os campi da UCS na região e foi tomada em conjunto com o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UCS, a Associação dos Docentes da Universidade de Caxias do Sul (ADUCS) e a Associação dos Funcionários da Fundação Universidade de Caxias do Sul (AFUCS).

Durante esse período, as avaliações serão canceladas ou transferidas. Caso as avaliações necessitem ser mantidas, deverão ser realizadas on-line com oportunidade de recuperação aos estudantes que estiverem ausentes e apresentarem justificativa. O intuito é não gerar prejuízos aos alunos que vivem situações decorrentes da calamidade. As aulas práticas poderão ser recuperadas posteriormente.