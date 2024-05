DMEL retoma disputa da 3ª divisão de Canela nesta quarta-feira

O Campeonato Municipal de Futsal da 3ª Divisão de Canela será retomado nesta quarta (15). A competição estava paralisada em função das fortes chuvas que atingem o Estado, pois a Região Metropolitana, que concentra a maior parte do quadro de arbitragem da empresa contratada, foi atingida por enchentes.

Se o calendário for mantido, as últimas rodadas serão disputadas nas próximas semanas e no dia 29 de maio iniciam as disputas do mata-mata, com as oitavas de final.

QUARTA-FEIRA – 15/05 – 3ª Divisão

Juventus X Santa Catarina

Os Guris da Resenha X MB Sports

Certinho Evento X Real Matismo

Futibas de Terça X Atalanta