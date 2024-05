Empresas se unem para arrecadar fundos e reconstruir lares de baixa renda no RS

Em meio ao cenário crítico que atinge o estado do Rio Grande do Sul, diversas empresas se uniram em uma iniciativa solidária para ajudar na reconstrução de lares de pessoas de baixa renda nas cidades de Igrejinha e Três Coroas. A ação, promovida por Cléber Suttoff (Provence), Henrique Haller e Daiane da Rosa (Haller & Rosa), Daniele da Rosa e Marcos da Rosa (Rosa Temporada), Rafaela Weingartner e Eduardo Augustin Eichler (Casa We), visa fornecer kits de móveis básicos para auxiliar várias famílias afetadas pela adversidade.

Cada kit contém um rack, armário de dormitório, armário de cozinha e balcão de pia, fornecidos a preço de custo pela Provence. Os móveis, fabricados em MDF/MDP e acompanhados de ferragens e puxadores, serão disponibilizados em cores conforme a disponibilidade. O valor total de cada kit é de R$ 920,00, com o objetivo de arrecadar R$ 27.600,00 para a confecção de 30 conjuntos.

Para fazer parte desta ação, é possível doar através do pix ou transferência, conforme as informações abaixo:

Chave pix: eduardo@casawe.net

Eduardo Augustin Eichler

CPF: 819.096.750-91

Caixa Econômica Federal

Ag 0982 | Oper. 1288 (Poupança)

Conta 000815560396-0