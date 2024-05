Inmet alerta para queda de temperatura e continuidade das chuvas

Municípios da Serra podem registrar geada, nesta quarta (15)

Válido até as 9h de quarta-feira (15), o novo alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chama atenção para a possibilidade de declínio de temperatura em todo o Rio Grande do Sul. O aviso de perigo sinaliza a chance de uma queda superior aos 5ºC nas mínimas do Estado.

Em Bagé, na Campanha, a temperatura desta segunda-feira (13) pode variar entre 6ºC e 15ºC. Em Porto Alegre, os termômetros devem registrar valores entre 14ºC e 19ºC. Na terça-feira (14), a temperatura dos dois municípios baixa ainda mais. Em Bagé e Porto Alegre, as mínimas podem ser de 2ºC e 10ºC, respectivamente. Em São Francisco de Paula, na Serra, temperatura pode variar entre 3ºC e 13ºC.

Na manhã de quarta-feira, segundo a previsão do Inmet, alguns municípios da Serra, Região Sul e da Campanha podem registrar geada. O frio deve continuar em todo o Estado. A temperatura mais baixa do dia deve ser registrada em São Francisco de Paula e Jaquirana, na Serra: 2ºC. Na Capital, temperatura varia entre 7ºC e 15ºC.