Ponte sobre o Rio Caí, na BR-116, cede parcialmente e é interditada neste domingo (12)

Trecho era principal ligação da Serra com a Região das Hortênsias

A força do rio Caí, após um final de semana de chuva volumosa na serra gaúcha, fez ceder parte da ponte da BR-116 que liga Vila Cristina, em Caxias do Sul, a Nova Petrópolis. Em nota, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) informou que o trecho foi interditado pois “uma das pilastras está cedendo e há rachaduras na pista, além de um espaço maior entre os apoios“.

“DNIT e a PRF já foram acionados, no intuito de que se faça uma análise mais aprofundada e na intenção de bem orientar o trânsito local. A ponte ainda era uma via de acesso entre as localidades do interior dos municípios de Nova Petrópolis e Caxias do Sul. O caminho entre as duas cidades já não era possível devido à outros bloqueios na rodovia. O fechamento preventivo se dá também pela nova cheia do Rio Caí, que está seis metros acima do nível neste domingo. As chuvas intensas deverão, conforme os centros de meteorologia, permanecer até amanhã (segunda-feira, 13)“, diz trecho da nota do CRBM.

Até então, este era um dos principais acessos de Caxias do Sul para a Região Metropolitana de Porto Alegre e Região das Hortênsias. Na semana passada, deslizamentos causaram a destruição da pista e, por consequência, o bloqueio total em pelo menos três pontos da rodovia no bairro Galópolis, na zona sul de Caxias (quilômetros 161, 166,8 e 170).

A VRS 843, entre Linha Nova e Feliz, que era usada como rota alternativa quando do fechamento da BR 116 por conta de deslizamentos, não pode mais ser usada desde o dia 2, quando o Rio derrubou a ponte da Picada Cará, em Feliz.