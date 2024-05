Secretaria de Obras trabalha para minimizar problemas provocados pelas chuvas

Equipes estão atentas para atender as emergências que possam surgir

A Prefeitura de Canela por meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura está trabalhando para minimizar os impactos provocados pelas intensas chuvas que atingem o Estado. Desde o início das chuvas, as equipes estão trabalhando diuturnamente para atender todas as demandas.

Nem mesmo no sábado (4), no domingo (5) e na quinta-feira (9), feriado municipal do Dia da Ascensão do Senhor, os servidores da Secretaria de Obras pararam. Os esforços foram, no primeiro momento, para retirar as famílias que residiam em áreas de risco. Moradores que residem em locais propícios a deslizamentos e alagamentos foram levados para abrigos oferecidos pela Prefeitura.

Logo após, as equipes concentraram esforços para a desobstrução de estradas, retirada de árvores caídas, limpeza de bocas de lobo e drenagem. Os serviços foram realizados nas localidades de Morro Calçado, Bugres, Canastra, Rancho Grande, Chapadão, Passo do Louro, Morro do Catarina, Amoreiras, Quilombo, Linha São João e Linha São Paulo.

Segundo Adair Bonh, secretário de Obras de Canela, com a previsão do retorno da instabilidade ao Estado, as equipes estão atentas para atender as emergências que possam surgir. “O sentido do serviço público é zelar pelos interesses coletivos, colocando qualquer interesse pessoal atrás dos interesses da comunidade. É o que estamos vendo na Secretara de Obras, pois os servidores não estão tendo finais de semana, feriados, nada. Estão empenhados em mitigar os danos provocados pelas chuvas”, afirma o gestor.

Assim que as condições climáticas permitirem, a pasta deve direcionar os esforços para a manutenção das estradas do interior. “Estamos aguardando o clima melhorar para executar serviços de melhorias nas estradas, para garantir o escoamento de produtos e o acesso aos moradores”, explica Bonh.

Parceria com empresários

Os serviços da Secretaria contam com o apoio de empresários da região. A empresa terceirizada Jeverson Silva Construtora disponibilizou dois caminhões e 12 funcionários para auxiliar na retirada de moradores, bem como seus pertences, de áreas de risco.

O Laje de Pedra Hotel e Resort disponibiliza três caminhões e uma escavadeira hidráulica para auxiliar na desobstrução da barreira que caiu na Estrada do Morro Calçado. A Vinícola Jolimont e Salamaria e Cutelaria Chaulet Embutidos contrataram duas miniescavadeiras e caminhões para auxiliar na retirada de barreiras. A vinícola oferece ainda uma área para depositar materiais que estavam bloqueando as estradas.

Já as empresas de terraplanagem Do Tonho, Igrejinha e Nenê Cristofolli executaram a retirada de barreiras e o carregamento de materiais para manutenção das vias. A empresa Roberto Poços Artesianos colaborou com a limpeza de canaletas e a empresa Cia Sul com serviços elétricos.

“O apoio da iniciativa privada está sendo muito importante nesse momento. Com a união de todos superar estes e outros problemas se torna mais fácil”, avalia Bonh.