Câmara aprova criação de Coordenadoria, Conselho Municipal de Proteção e o Fundo Municipal para a Defesa Civil de Canela 

Nesta segunda-feira, 13, de maneira rápida devido às dificuldades que o município está passando com a maior catástrofe ambiental do Rio Grande do Sul, os vereadores aprovaram dois Projetos de Lei, onde juntos instituem a Coordenadoria, Conselho Municipal de Proteção e o Fundo Municipal para a Defesa Civil de Canela.

A criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil fundamenta-se em diversos aspectos que visam promover a segurança e o bem-estar dos cidadãos, bem como a preservação do patrimônio público e privado, como: a Prevenção de Desastres Naturais, ter com agilidade uma boa Resposta a Emergências, um Planejamento de Gestão de Risco, investir na Capacitação e Educação da População, organizar uma Coordenação de Recursos e Parcerias.

Já o Conselho Municipal de Proteção e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil no Município de Canela são uma medida crucial para, além de poder angariar recursos, fortalecer as ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação diante de situações de emergência e desastres que possam atingir nosso município.

Com estas implementações, a Defesa Civil de Canela terá autonomia para diversas ações, como: articular, coordenar e gerenciar ações de proteção, promover a ampla participação da comunidade nas ações, especialmente nas atividades de planejamento e nas ações de respostas a desastres e reconstrução, elaborar e implementar planos diretores, planos de contingências e planos de operações de proteção, elaborar o plano de ação anual, objetivando o atendimento de ações em tempo de normalidade, bem como em situações emergenciais, com a garantia de recursos do orçamento municipal, entre diversas outras ações.