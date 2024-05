Luciano Melo solicita criação de um Plano de Mitigação de Crises em Canela 

Durante a Sessão Ordinária desta segunda-feira, 13, o vereador Luciano Melo utilizou seu espaço na Câmara de Vereadores para apresentar uma importante indicação junto ao Poder Executivo, para que o Governo Municipal, por meio da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Turismo, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Assistência Social, busquem construir um Plano de Mitigação de Crises, com Apoio do Sistema “S” (Sebrae, Senai, Sesi), assim como demais entidades e Universidades.

Segundo o vereador a ideia é sempre buscar a prevenção e ter ações que possam contribuir e diminuir danos de grande impacto nos setores da nossa economia, principalmente no turismo, indústria, comércio e agricultura, assim como a prevenção no Meio Ambiente e avanço no Social, de acordo com danos causados pela catástrofe climáticas no Rio Grande do Sul.

“Este plano de mitigação é uma etapa de uma ideia de gerenciamento de riscos e esse, por sua vez, tem como função reunir dados que gerem confiança durante uma tomada de decisão”, lembrou Melo.