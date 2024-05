Nota oficial da Faccat: Aulas suspensas até o dia 18 de maio 

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) comunicam que, em virtude das condições climáticas adversas que continuam afetando a nossa região, as aulas continuam suspensas, tanto no campus quanto on-line, até o dia 18 de maio. Esta medida visa garantir a segurança e o bem-estar de nossos acadêmicos, professores e colaboradores.

No entanto, é importante ressaltar que todos os setores do campus permanecerão em funcionamento, mantendo-se abertos para prestar atendimento aos alunos e à comunidade.

Reiteramos, ainda, nossa solidariedade a todos aqueles que enfrentam perdas, sejam elas materiais ou imateriais, em decorrência desses eventos. Sabemos que este é um momento difícil para muitos, e estamos aqui para apoiar e ajudar no que for possível.

Por fim, mantemos a esperança de que, na próxima semana, as condições melhorem o suficiente para que possamos dar continuidade às nossas atividades acadêmicas.

Estamos acompanhando de perto a situação e forneceremos atualizações adicionais conforme necessário.

Agradecemos a compreensão, colaboração e solidariedade de todos neste momento desafiador.

Atenciosamente,

Direção-Geral da Faccat