Solidariedade em grande escala: região recebe doações de Brasília 

Na última segunda – feira (13), Canela foi palco de uma impressionante demonstração de solidariedade, com a chegada de um caminhão repleto de doações provenientes de Brasília. A iniciativa, liderada pelas empresas Só Folhas, academia Word e o churrasquinho Rodinho, teve como objetivo principal auxiliar comunidades em situação de vulnerabilidade.

O que começou como uma campanha para encher um caminhão com donativos rapidamente se transformou em um verdadeiro movimento de generosidade. O sucesso da iniciativa foi tão grande que não apenas um, mas três caminhões foram preenchidos com doações essenciais. “a população toda se mobilizou e quando vimos a meta já tinha sido batida e conseguimos encher 3 caminhões e estamos recendo mais doações que virão para a região” comenta Vinícius responsável por trazer uns dos caminhões para a cidade.

Destes, um caminhão permaneceu em Canela, enquanto os outros dois partiram em direção a Três Coroas, município fortemente atingido pelas chuvas, ampliando assim o alcance do impacto positivo gerado pela campanha.

A Só Folhas, tomou conhecimento da situação por meio do noticiário e entrou em contato com a Salamaria e Cutelaria Chaulet para intermediar as doações. Essa parceria foi essencial para garantir que os recursos chegassem de forma eficiente e organizada às mãos daqueles que mais necessitam.

O gesto de solidariedade demonstrado por essas empresas não apenas proporcionou auxílio material, mas também serviu como um exemplo inspirador de como a união de esforços pode gerar um impacto positivo significativo em comunidades inteiras.