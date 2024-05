BLOG DA TV MENORAH

No sermão da montanha, Jesus Cristo apontou dois caminhos para a eternidade: o caminho largo, que leva à perdição e o caminho estreito, que conduz à vida eterna. A julgar pelo número crescente de pessoas sofredoras hoje, é obvio que a maioria das pessoas está no caminho largo, que leva à perdição, não somente à perdição eterna, mas também à perdição mental e emocional.

Se levarmos uma vida espiritualmente vazia de Deus, colheremos os resultados das decisões feitas pelo ego e não as feitas por Deus. Quando a pessoa chega à idade de responder por seus atos, tomando consciência do certo e errado, torna-se consciente de seu vazio espiritual, por falta de Deus. Nesse momento, ela poderá procurar a ajuda divina e optar pelo caminho estreito. A essa altura da vida, se for confrontada com o fato de que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer na cruz por seus pecados, ela pode recebê-Lo como Senhor e Salvador.

A maior expressão de amor que o mundo já conheceu é simbolizada pela cruz de Jesus Cristo. Na cruz, o próprio Filho de Deus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Jesus, que era Deus em carne humana, permaneceu sem pecado durante seus anos de vida, tomou sobre Si mesmo os pecados do mundo inteiro e morreu, para que os homens, por meio dEle, pudessem ser salvos. Por isso, Ele pode dizer: “eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim” (João 14:6). A cruz de Cristo tornou-se a ponte sobre a qual os homens, que estão caminhando pela estrada larga que leva à destruição, podem passar para entrar no caminho apertado que leva à vida.

Para preenchermos o vazio de Deus em nossas vidas, precisamos nascer espiritualmente e compreender que a nossa rebelião e o nosso pecado nos separaram de Deus impedindo-nos de conhecer a paz e a felicidade, até que nossos pecados sejam perdoados. Também devemos aceitar que Jesus Cristo morreu na cruz, para que pudéssemos ser perdoados por Deus. Devemos crer que Jesus ressuscitou para que pudéssemos ser guiados por Ele para que tenhamos a nova vida. Ninguém se abstém de uma vida mundana sem a graça de Deus. Para que possamos triunfar sobre as nossas fraquezas, devemos receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, convidando-O a entrar em nossa vida.



Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

FAÇA ESSA ORAÇÃO



“Oração Aplicação da Cruz”



Senhor Jesus, eu estou na Tua presença e digo que tenho cometido iniquidade no Santuário. Peço-te perdão porque não estou permitindo que a autoridade de Jesus Cristo e a autoridade de Cristo Jesus, Se manifeste-se através de minha vida. Este é o meu pecado e eu o reconheço.

Senhor Jesus, eu preciso receber o arrependimento, porque eu não tenho e não sinto arrependimento de ser empecilho para o fluir de Deus e tenho cometido iniquidade, que se configura na expressão da minha própria atitude e vontade. Eu sei Senhor que isto tem sido uma afronta contra a Tua glória. Senhor, há espíritos malignos que estão no Teu lugar na minha alma e eles estão me usando para ser impedimento para o fluir divino, tanto em mim como para beneficiar outros.

Atrasei a Tua obra, restringi o Teu trabalho, manipulei o Sagrado, murmurei diante da Tua Palavra para não a aceitar e quero Te dizer Senhor que estes espíritos estão no domínio e no governo da minha mente. Eu preciso da Tua ajuda, ó Senhor Jesus para vencê-los e me livrar deles. Eu sei Senhor que só Tu, através do poder da cruz, podes mortificar a carne e limpar a minha alma da presença desses seres malignos e me tornar livre para ter consciência de que a Lei moral de Deus pode vir guiar meus pensamentos e formar minhas emoções, para que eu ganhe da parte de Deus a revelação, a sabedoria e a graça para ter comunhão com Cristo e entender as profundezas de Deus. Senhor, faça com que eu venha a desanimar e a perder toda a esperança em mim mesmo e nas coisas naturais.

Eu agora declaro que dou liberdade para o Senhor liberar os anjos de guerra e o Espírito da vida, a unção de guerra de Cristo, para expulsar e remover estas fortalezas mentais que se obstinaram contra a Palavra da Cruz em minha mente, que elas sejam destruídas agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu dou autoridade para o Senhor retirar estes espíritos malignos que querem ser Deus no lugar de Cristo, mas, na verdade, são trevas e já estão condenados. Tira este engano do meu coração, agora Senhor. Neste instante, eu autorizo o Senhor a transformar o meu coração.

Amém.

