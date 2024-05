GRAMADO E CANELA: Abastecimento está sendo retomado de forma gradativa

As estações de tratamento da Corsan que abastecem os municípios de Canela e Gramado estão operando com 100% de sua capacidade desde a noite desta terça-feira, 14. A distribuição de água para as duas cidades está sendo retomada de forma gradativa, com oscilações na pressão em diversas localidades, até que os reservatórios atinjam níveis satisfatórios e o sistema esteja totalmente restabelecido.

Equipes da Companhia consertaram nos últimos dias a tubulação que transporta água bruta do Poço da Faca e fizeram reparos em toda a extensão de rede, cobrindo a tubulação que havia ficado exposta devido a deslizamentos de terra.

Retorno gradativo da água

Quando ocorre a paralisação no sistema de distribuição, a água leva um certo tempo para chegar às casas após a reativação do sistema. Este é o chamado retorno gradativo ou gradual. Ao reabrir os registros, a água, aos poucos, vai preenchendo a tubulação e reenchendo os reservatórios individuais e coletivos. Portanto, quanto mais distante o ponto para ser abastecido e mais alta for a região, maior será o tempo para equalizar o fornecimento.