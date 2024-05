LIBERADO: Após quedas de barreiras, ligações com Gramado são liberadas nesta manhã

Durante a noite desta terça (14), duas quedas de barreiras bloquearam as principais ligações entre Canela e Gramado. A RS 235 ficou novamente com o trânsito totalmente bloqueado, no trecho próximo à Sapatus, onde ocorreram novos deslizamentos de terra.

A Rua Emílio Leopet, a Estrada Velha, teve quedas de árvores e bloqueio total. Assim, desde a noite de ontem, até o início desta manhã, a única ligação com Gramado era via Caracol – Mato Queimado.

Pela manhã, a EGR informou que a RS 235, Estrada Canela – Gramado, estava liberada. As equipes trabalharam durante a noite para a liberação da via, que segue com pista única no trecho atingido.

RS 020 – a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está fazendo a remoção do excedente de terra, pedras e outros materiais remanescentes da queda de barreira que ficaram depositados no acostamento da ERS-020, nas imediações do quilômetro 80, entre São Francisco de Paula e Taquara. Por esse motivo, a rodovia está totalmente bloqueada. O fluxo está sendo desviado pela ERS-115.