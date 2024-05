Pesagem do Programa Bolsa Família acontece neste sábado na Unidade de Saúde São Luís

No próximo sábado, dia 18 de maio de 2024, os beneficiários do Programa Bolsa Família terão a oportunidade de realizar a pesagem obrigatória na Unidade de Saúde São Luís, no horário das 8h às 12h.



É importante destacar que os beneficiários que ainda não realizaram sua pesagem neste ano devem fazê-lo até o mês de junho para garantir a continuidade do recebimento do benefício.



Os locais e horários habituais de pesagens são:



– UBS Canelinha: terça-feira, das 13:00 às 15:00 e quarta-feira, das 8:00 às 11:00

– UBS São Luiz: quinta-feira, das 13:30 às 16:00 e sexta-feira, das 7:00 às 9:00

– UBS Santa Marta: segundas-feiras, das 8:30 às 11:30

– UBS Leodoro: terça-feira, das 13:15 às 14:30

– UBS Central: quinta-feira, das 8:30 -11:30



É fundamental lembrar que o acompanhamento no Programa Bolsa Família deve ser realizado duas vezes por ano, no 1º e 2º semestres. Devem ser acompanhadas as mulheres com idades entre 14 e 44 anos e as crianças menores de 7 anos.



A não realização da pesagem pode acarretar na suspensão do benefício. Por isso, é essencial que os beneficiários atentem para essas datas e horários.