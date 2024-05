Rifas buscam ajudar funcionários dos zoológicos de Sapucaia e Canoas atingidos por enchente

O Gramadozoo está engajado na campanha de ajuda aos funcionários do Zoológico de Sapucaia e do Mini Zoo de Canoas que foram atingidos pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. O parque de Gramado doou bichos de pelúcia para que os funcionários não atingidos e a Associação Zoo Melhor façam rifas em prol dos colegas desalojados. Toda a renda será revertida para as vítimas das enchentes que trabalham nos zoos.

Com produção 100% gaúcha, as pelúcias da grife Bichos do Brasil são confeccionadas com exclusividade por artesãs para o Gramadozoo. Para a rifa do Mini Zoo de Canoas, serão sorteadas três pelúcias do papagaio-charão, ave com as cores da bandeira do RS. Já para a ação em prol dos funcionários do Zoo de Sapucaia, a pelúcia da ararajuba, que tem as penas nas cores verde e amarelo da bandeira do Brasil, foi a escolhida para o sorteio. Serão sorteados três tamanhos de pelúcia – gigante, padrão e mini – para cada ação. Em todas as pelúcias, o lenço vermelho gaúcho. Os números estão sendo vendidos pela ferramenta digital rifa321.com. O sorteio será realizado em 1° de junho de 2024.

Apesar de todos os impactos causados pela chuva por conta do fluxo turístico zerado, o Gramadozoo mantém firme seus propósitos. O diretor do Gramadozoo, Marcos Gomes, destaca que todos os animais do zoo estão bem e que o parque não sofreu danos. “Nos colocamos à disposição para continuarmos fazendo os atendimentos emergenciais de animais silvestres, que é um serviço que o Gramadozoo presta há mais de 15 anos sem receber recursos públicos. Já colaboramos com os zoos de Sapucaia e Canoas anteriormente, mas sempre relacionado com os animais. De forma inédita, estamos contribuindo com os trabalhadores dos dois zoológicos. Estamos sensibilizados com a situação das famílias”, afirma Gomes.

Os números podem ser adquiridos ao custo de R$ 10,00 em https://rifa321.com/rifa/sos-funcionarios-zoo-de-sapucaia para ajudar colaboradores do Zoo de Sapucaia atingidos pela enchente ou https://rifa321.com/rifa/sos-funcionarios-atingidos-mini-zoo-canoas para ajudar a equipe do Mini Zoo de Canoas.