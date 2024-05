Torneio Solidário de voleibol misto arrecada alimentos para vítimas das enchentes

No próximo dia 2 de junho, acontecerá o Torneio Solidário “Floki”, que contará com partidas de voleibol misto. O evento tem como objetivo arrecadar alimentos para as pessoas afetadas pelas enchentes recentes. A inscrição para as equipes participantes custa R$300,00 e cada atleta deve contribuir com 1kg de alimento não perecível.

Os jogos serão realizados no Ginásio de Esportes Tiofinho, em Gramado, a partir das 8h30min. Além dos atletas, os espectadores também são incentivados a contribuir: quem levar 1kg de alimento não perecível ou um produto de higiene pessoal poderá participar de sorteios de brindes.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (54) 9 9643-3411.

Apoie esta causa e participe!