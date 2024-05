Amistoso Solidário em Canela neste Sábado

Neste sábado, 18 de maio, Canela será palco de um amistoso solidário no Ginásio Carlinhos da Vil. O evento, que ocorrerá das 9h às 17h, contará com a participação de diversas equipes de futebol nas categorias sub-09, sub-11, sub-13 e sub-15.

Programação da Manhã (09:00 às 12:00):

• Categorias: Sub-09 e Sub-11

• Equipes Confirmadas:

• GAÚCHO/SERRANA BENEFÍCIOS

• RIVER

• INTER ACADEMY

Programação da Tarde (14:00 às 17:00):

• Categorias: Sub-13 e Sub-15

• Equipes Confirmadas:

• UNIÃO

• GAÚCHO/HENCKE SUPORTE E ASSESSORIA

• CANELENSE

A entrada para o evento será a doação de 1kg de alimento não perecível, com toda a arrecadação destinada à equipe de apoio às vítimas das enchentes. A realização do amistoso solidário é do projeto Sonho Olímpico.

Venha prestigiar o futebol jovem e contribuir para uma causa nobre!