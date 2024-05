Faleceu, nesta sexta (17 de maio), o Juiz Titula da Comarca de Justiça de São Francisco de Paula, Carlos Eduardo de Lima Pinto. O magistrado tinha 63 anos e atuava desde 2007 no Município Serrano.

As Prefeituras de São Francisco de Paula e de Cambará do Sul decretaram luto oficial, destacando os relevantes serviços prestados por Carlos Eduardo à frente desta Comarcas.

O velório acontecerá na Câmara de Vereadores de São Francisco de Paula, neste sábado (18), das 08h às 16h.