Reconstrução em Diversos Atos

Boa parte do estado ainda vive com água em seus domínios. Região sul, metropolitana e Taquari ainda estão dimensionando suas perdas. Não são perdas apenas financeiras. Existem questões de estima, questões de saúde e até mesmo a partida de entes próximos. Essa parte não volta mais, triste realidade.

Enquanto isso na nossa comunidade seguimos fazendo o que podemos para ajudar o próximo com diversas ações solidárias. ACIC, Lions, Rotary, Escoteiros, Ongs como a Amor sem Raça, diversos grupos civis organizados, além é claro de empresários das mais diversas esferas. Empresários estes tiveram e ainda vão ter por um bom tempo seus negócios afetados. Muitas empresas consolidadas com grande número de colaboradores, outras tantas pequenas, familiares que estão vendo seu pouco guardado se esvair. Uma empresa quando toma um tombo, por menor que seja, demora um bom tempo para se levantar. Essa é a realidade. São diversas nuances que fazem um empreendimento ser bem sucedido, mas tombos como a pandemia e a catástrofe natural que chegou ao estado demoram muito tempo para serem superados. E mesmo assim muita gente do meio está ajudando como pode a quem mais necessita. Logo mais temos que pensar em todas as reconstruções. A de casas perdidas, a de empresas que tombaram financeiramente e a de nossa comunidade em si. Perdemos nosso norte e vamos precisar acha-lo, de alguma forma.

Aeroporto por Aqui

As informações são de que o trade turístico, unido ao poder público de Canela, Gramado e São Francisco de Paula esta capitaneando a tentativa de termos um Aeroporto de grande porte na região. A outorga existe para isso. Já foram diversas discussões, a área originalmente trabalhada era no Saiqui. O debate precisa seguir existindo e espero que desta vez todos remem para o mesmo lado. Na outra vez o assunto foi conduzido em diversas frentes e Gramado, por exemplo, acabou optando por apoiar o Aeroporto em Vila Oliva. Ressalto que se ele estivesse pronto também teria problemas de acesso com o desastre que aconteceu.

Boa Conversa

Tive um ótimo papo com o secretário Gilmar. Preocupado mas esperançoso ele me falou sobre diversas frentes de trabalho que abriu. Aparentemente o trade está focado em tomar a iniciativa em diversas questões e muita gente boa está com ideias excelentes. Além disso Canela tem muita coisa boa para oferecer para o turismo, respeitando claramente o momento difícil de todos. Mas a reconstrução precisa começar a acontecer. São empregos e um ciclo que em algum momento precisa ser retomado.

Sobre o Planejamento Financeiro da Cidade

Tentei conversar com a secretaria da Fazenda Denise. Certamente o momento a impediu de responder minhas questões que creio serem de suma importância para o futuro da nossa comunidade. Reconstrução em várias escalas. Fiz as seguintes perguntas:

A administração trabalhava com a ideia de uma receita arrecadada perto de 300 milhões de reais. Esse número segue sendo trabalhado? ⁠É sabido que com toda a crise que estamos vivendo arrecadações como ISS, repasse de ICMS do estado e ITBI devem diminuir. Qual será o impacto disso para o orçamento? ⁠Ao mesmo tempo que despesas essenciais como Educação e Saúde precisam ter seus valores mantidos. Outras como Obras e Meio Ambiente terão gastos provavelmente maiores que os previstos. Existe já uma ideia de como fazer essa suplementação?

Até o momento de fechamento da coluna não obtive retorno. Espero que semana que vem traga essas respostas para todos os leitores.