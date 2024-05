Pizzaria Kongo arrecada duas toneladas de donativos

Ação solidária para famílias de Gramado e região foi estendida até 27 de maio

A pizzaria temática Kongo está realizando uma ação solidária que visa arrecadar donativos para ajudar as famílias mais necessitadas de Gramado e região. A campanha, que já arrecadou uma tonelada de donativos na primeira remessa, arrecadou mais outra tonelada na segunda remessa e foi estendida até o dia 27 de maio, permitindo que mais pessoas possam contribuir com a causa.

Os visitantes que trouxerem 1kg de alimento não perecível ou 1 item de higiene pessoal no dia da visita garantem um valor especial na experiência: R$ 89,90 para adultos, R$ 39,90 para crianças de 5 a 12 anos, e entrada gratuita para crianças até 4 anos.

Localizada na Avenida das Hortênsias, 5683, próxima à divisa com Canela, a Kongo proporciona uma experiência única onde é possível presenciar o amanhecer, o pôr do sol, trovoadas e muito mais, tudo em um ambiente temático e imersivo. A pizzaria oferece shows musicais com acrobatas, bailarinos e atores, inspirados em um dos maiores sucessos da Broadway, “O Rei Leão”.

Os visitantes podem escolher entre três shows diferentes por noite: às 19h, 20h30 e 22h, de acordo com o dia da sua experiência. A programação é a seguinte:

Segundas e sextas-feiras: Rodízio de Pizzas + Show Aventura na Selva.

Sábados: Rodízio de Pizzas + Show Alguém Viu o Maik?

Quartas, quintas e domingos: Rodízio de Pizzas + Show Sons da Natureza.

Na Kongo, os visitantes podem aproveitar o rodízio de pizzas sem limite de tempo, degustando mais de 100 sabores, dos tradicionais aos mais exóticos. Há também opções sem glúten, sem lactose e veganas, garantindo que todos possam desfrutar das delícias oferecidas.

A Casa da Árvore da Kongo possui ainda uma brinquedoteca incrível com monitoria gratuita, garantindo que os pequenos visitantes se divirtam com segurança enquanto os adultos aproveitam a experiência gastronômica. Vale lembrar que a pizzaria funciona diariamente das 18h até às 22h e sextas, sábados e feriados até às 23h30. Nas terças-feiras a pizzaria não abre.

Contatos e reservas: www.kongogramado.com.br e pelo Whatsapp (54) 99614-1243.