Após relatos de moradores, Município de São Francisco de Paula vistoria novamente o entorno do Salto

Novas trincas no solo e barulho similares à explosão foram observados na localidade de Eletra

A reportagem da Folha recebeu relatos de moradores da localidade de Eletra, interior do Município de São Francisco de Paula, aonde fica localizada a Barragem do Salto, de novas trincas em pontos diferentes surgiram nos últimos dias.

O local já havia sofrido com deslocamento de solo, gerando inclusive a desocupação de parte da localidade, na noite de 13 de maio, quando a Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Município retiraram os moradores. Naquela semana, além dos deslizamentos havia o risco de queda de parte da encosta para dentro do lago formado pela Barragem, o que poderia gerar alagamentos a partir de uma onda ou até mesmo comprometer a estrutura do barramento do Rio Santa Cruz.

Hoje, trincas no solo foram relatadas em locais distantes dos anteriores, tais como a Península. Ainda, alguns moradores relataram estrondos, similares a detonações, ocorrendo na localidade. O barulho teria sido sentido até mesmo pelos animais, que ficaram assustados.

A reportagem da Folha entrou em contato com a Comunicação Social do Município de São Francisco de Paula, o qual nos informou que também recebeu os relatos sobre os barulhos em Eletra, mas que sua causa ou origem seguem desconhecidos.

Além disso, dois engenheiros estão, na tarde de hoje (22), no local, verificando os relatos de novas trincas no solo e monitorando as antigas. O certo é que a área permanecerá interditada até que um estudo mais profundo possa ser produzido e finalizado, disse a Prefeitura.

Nossa reportagem também contatou a Ceee, que nos respondeu monitora a área e está em contato com a Prefeitura de São Francisco de Paula.

