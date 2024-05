Região tem oito pessoas desaparecidas, buscas permanecem

Bombeiros do RS contam com apoio de equipes do Paraná, Roraima, Sergipe e Distrito Federal

O Corpo de Bombeiros Militar RS da 5ª região, a qual também compreende o território de Canela e Gramado, segue a buscas por oito pessoas desaparecidas, sendo quatro em Bento Gonçalves, uma em Caxias do Sul, na localidade de Galópolis, uma em Taquara, uma em Veranópolis e uma em Vacaria.

Até o momento, as guarnições dos Bombeiros do RS contam com apoio de equipes do Paraná, Roraima, Sergipe e Distrito Federal.