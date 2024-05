Um fim de semana para agradecer e pedir à Santa de Caravaggio

Em Canela, o próximo fim de semana será marcado por momentos de intensa emoção e devoção durante as últimas atividades da 64ª Romaria em honra a Nossa Senhora de Caravaggio.

As celebrações terão início no sábado, dia 25, às 9h, com a vibrante Romaria de Motociclistas e Ciclistas. No domingo, dia 26, às 8h, será a vez da tradicional Romaria a Pé, atraindo milhares de fiéis para um evento que promete tocar profundamente os corações de todos os presentes.

No sábado, desde as primeiras luzes do dia, o entorno da majestosa Catedral de Pedra será tomado por milhares de veículos. Frotas de empresas, carros particulares, veículos de transporte, motociclistas e ciclistas chegarão em massa, como é costume nesta celebração anual. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Caravaggio, decorada de forma deslumbrante em um caminhão, será o centro das atenções. O percurso de 7 km até o Santuário de Caravaggio será percorrido ao som de orações fervorosas e um coro de buzinas, simbolizando a união de fé e devoção. No destino final, no Santuário, cada participante receberá uma bênção especial. A Missa campal, um dos momentos mais aguardados, será celebrada com oração pela paz no trânsito, reforçando o espírito de solidariedade e esperança que permeia todo o evento.

O ápice das celebrações ocorrerá no dia 26 de maio, o Dia de Nossa Senhora de Caravaggio. Nesta data especial, milhares de peregrinos, movidos pela fé e gratidão, percorrerão o trajeto para pagar promessas por graças alcançadas, pedir novas bênçãos ou simplesmente renovar a fé e devoção. O espetáculo visual é inesquecível: flores, velas e grandes cruzes são carregadas pelos devotos, que as depositam no Monumento da Prece em um gesto de agradecimento à Santa Milagrosa. O ponto alto do dia será a Coroação de Nossa Senhora, um momento solene e profundamente emocionante que cativa todos os presentes, na chegada da romaria.

As Missas do fim de semana serão presididas pelo Bispo Dom João Francisco Salm, acrescentando uma camada extra de solenidade e reverência às celebrações.

Além disso, os visitantes poderão desfrutar de diversas opções de almoço, desde lanches rápidos até um delicioso buffet de comida caseira, proporcionando um momento de confraternização e descanso após a peregrinação.

O evento, além de ser uma grandiosa manifestação de fé, é também um testemunho do poder da comunidade e da tradição, que ano após ano reúne milhares de pessoas em um verdadeiro espetáculo de fé, devoção e esperança.

Será um fim de semana inesquecível, onde cada passo dado é um testemunho de fé, cada oração uma expressão de devoção, e cada buzina um sinal de união em honra a Nossa Senhora de Caravaggio.

Em função das enchentes que atingiram todo o Estado, a Procissão Luminosa e a Romaria dos Jovens não ocorreram nesta edição do evento.

A Romaria em honra a Nossa Senhora de Caravaggio de Canela é organizada pela Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, com o apoio da Prefeitura Municipal.