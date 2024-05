Boa notícia para o inverno: frio e chuvas dentro da média no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul deve enfrentar um inverno com condições climáticas dentro dos padrões históricos, trazendo alívio após os recentes volumes recordes de chuva. Especialistas indicam que a partir de junho, o Estado experimentará chuvas regulares e temperaturas dentro ou ligeiramente abaixo da média, com a tendência se mantendo até setembro. Este cenário é atribuído ao enfraquecimento do fenômeno El Niño, marcando o início de um período de neutralidade climática.

De acordo com a Climatempo, ainda haverá instabilidade na primeira quinzena de junho, mas a situação deve se estabilizar progressivamente entre julho e agosto. O inverno oficialmente começa em 20 de junho e a previsão indica uma estação mais seca até setembro.

Com a chegada de julho, espera-se o predomínio do ar seco e frio, trazendo de volta a geada, um fenômeno familiar no Estado. No entanto, não se prevê um inverno com frio extremo generalizado. As geadas e as ondas de frio devem se concentrar principalmente nas regiões da Serra, Campanha e Fronteira Oeste. A Climatempo observa que essas ondas de frio estão associadas ao fenômeno La Niña.

Esta previsão traz um alívio para os gaúchos, oferecendo um período de relativa estabilidade climática após as recentes adversidades.