Luciano Melo busca através do Governo Municipal a implementação de Campanha de Valorização das Empresas Locais 

Nesta semana, durante Sessão Ordinária na Câmara de Vereadores de Canela, o vereador Luciano Melo utilizou seu espaço para apresentar aos colegas e para toda a comunidade canelense sua Indicação onde solicita que seja criada uma campanha que vise primordialmente a valorização das empresas locais, principalmente nesta época de crise no Rio Grande do Sul devido a uma catástrofe ambiental que está afetando todos os setores da economia.

O vereador encaminhou um pedido através de uma Indicação para que a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico una forças com o CIDICA (Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela), com as Entidades locais, os Empresários, os Sindicatos, as Universidades, e demais setores, para que construam uma campanha para auxiliar todas as empresas locais.

Melo ressaltou que esta campanha de valorização pode ser uma excelente forma de promover o crescimento econômico sustentável de toda uma comunidade, fortalecendo os negócios locais e incentivando os consumidores a apoiá-los.

Acesse os dados desta campanha clicando aqui: https://shorturl.at/zXJk5