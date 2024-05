Marcelo Savi solicita contratação imediata de geólogos para agilizar processos na Secretaria de Meio Ambiente

Nesta semana o vereador Marcelo Savi protocolou na Câmara de Vereadores de Canela uma indicação solicitando ao Poder Executivo crie uma lei que permita a contratação imediata de geólogos em caráter temporário, se utilizando do cadastro reserva da lista de aprovados no processo seletivo simplificado aberto pelo Edital n° 20/2023, para atender ao estado de emergência que se encontra a cidade de Canela.

Savi lembra que a contratação de geólogos durante um estado de calamidade, que o Rio Grande do Sul como um todo enfrenta neste momento, pode ser justificada por várias razões que consideram a urgência e a natureza crítica da situação, e atualmente é pela agilidade na produção de laudos e relatórios em todas as áreas atingidas pelas enchentes, deslizamentos, desabamentos, e demais sinistros.

Urgência e Imediatismo

“Em um estado de calamidade, como Canela infelizmente se encontra hoje, necessita de avaliação e intervenção é mais do que imediata por parte do Poder Público. E através destas contratações emergenciais poderemos ter os resultados necessários muitos mais rapidamente, atendendo assim as demandas da comunidade canelense”, lembrou o vereador.

A contratação de geólogos é essencial para a realização de avaliações rápidas dos riscos geológicos presentes, como deslizamentos, inundações e instabilidades do solo. Essas avaliações são críticas para determinar áreas de evacuação, necessidade de reforço de infraestrutura e outras medidas de emergência.