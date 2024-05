Marcelo Savi viabiliza encontro com a comunidade do Morro Calçado, Bugres e Rancho Grande na Secretaria de Meio Ambiente e busca mais agilidade nas respostas do município junto a catástrofe

Nesta quinta-feira, 23, o vereador Marcelo Savi organizou uma reunião, junto a Secretaria de Meio Ambiente, com a presença do secretário, Leandro Pereira Heidtmann, além de técnicos e geólogos da secretaria. A reunião que teve como pauta todos os transtornos causados na região do Morro Calçado, Bugres e Rancho Grande contou ainda com membros da Defesa Civil de Canela.

O principal assunto da reunião foi sobre as estradas das localidades e também a grande ocorrência de deslizamentos, que além de colocar em risco a vida das pessoas, acabou com propriedades inteiras e causou evacuações.

Com a necessidade de maior eficácia nos laudos e relatórios da Secretaria de Meio Ambiente sobre as áreas afetadas, Savi está encaminhando um ofício ao Prefeito de Canela para que sejam contratados técnicos e geólogos de maneira urgente para que consiga se dar agilidade a todo este processo.

Além disso, alguns moradores das localidades ainda buscavam informações sobre suas residências que também foram colocadas em zonas de risco e como fazer para fazerem todos os cadastros necessários junto a Prefeitura para conseguir ter acesso a alguns benefícios e moradia temporária.