Alpen Park reabre ao público neste sábado (25)

O Alpen Park, complexo de aventura e diversão para toda a família, reabre ao público a partir deste sábado (25), das 9h às 17h20. O parque fechou em 7 de maio com o compromisso de zelar pela segurança dos trabalhadores que faziam a limpeza das vias de acesso ao estabelecimento.

O diretor do Alpen Park, Renato Fensterseifer Junior, destaca que a empresa é solidária com a situação vivida no Rio Grande do Sul por conta das chuvas. “Sempre estivemos em plenas condições de operar, mas nos solidarizamos com a situação. Tivemos uma queda significativa no fluxo de turistas e concedemos férias para nossos colaboradores. Agora, queremos receber a todos em segurança para momentos de alegria e diversão”, afirma Fensterseifer.

SOBRE O ALPEN

O Alpen Park está localizado na rodovia Arnaldo Oppitz, 901, a cinco minutos do Centro de Canela, e oferece opções para toda a família. Com entrada gratuita, o visitante paga apenas pelas atrações que escolhe usufruir. O estacionamento custa R$ 20,00. No Passaporte Alpen Park, para os aventureiros que têm mais de 1,30m, estão inclusas as seguintes atividades: Trenó, Alpen Blizzard (Montanha Russa), Alpen Motion (cinema 4D), Alpen Interactive (jogo interativo), Alpen Car (carrinho de Bate-Bate) e Alpen Turbo Drop (torre de queda livre). Já para quem tem entre 0,80m e 1,29m, o Passaporte Kids contempla as seguintes atividades: Trenó, Alpen Motion (cinema 4D), Alpen Car (carrinho Bate-Bate) e Alpen Kids. Nessa categoria, a criança deve estar acompanhada de um adulto com ingresso. As atividades dos passaportes podem ser repetidas quantas vezes quiser e, além delas, é possível adquirir atrações extras, como Arvorismo, Tirolesa e Quadriciclo. Mais informações em www.alpenpark.com.br.