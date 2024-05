Hoje é o último dia para cadastramento no primeiro lote do Auxílio Reconstrução à famílias atingidas por deslizamentos ou enchente

Se você é morador de Canela e teve sua casa atingida, deve procurar a Defesa Civil, na Rua João Pessoa. Veja na matéria quem tem direito ao benefício

Hoje é o último dia para cadastramento no primeiro lote do Auxílio Reconstrução a famílias do Rio Grande do Sul. O benefício de R$ 5,1 mil é destinado a quem teve a casa atingidas por alagamento ou deslizamento de terra durante o desastre climático que afeta o Estado.

O benefício será pago pelo Governo Federal e a verificação deverá ser feita no site gov.br e é destinada às famílias que foram, atingidas, de forma permanente ou definitiva, em meio às enchentes que atingiram o estado.

As informações são enviadas pelas prefeituras, que cadastram no sistema do governo federal. O pagamento será feito via PIX em uma única parcela, que só será transferida quando os dados forem confirmados e validados.

Para o cadastramento do Auxílio Reconstrução o morador deve procurar a Defesa Civil em Canela, localizada na rua João Pessoa, 819, ao lado do Restaurante Sabor de Casa.