Alerta de Fake News: é falso que Barragem do Canastra tem problemas e colaborou com a enchente em Três Coroas e Igrejinha

Na última semana, circula pelas redes sociais um vídeo mostrando a Barragem de Canastra completamente seca, apenas com o Rio Paranhana correndo em meio à lama. Junto ao vídeo, surgiram diversas especulações de que a barragem tivesse rompido ou passasse por algum problema, o que teria aumentado o volume de água que atingiu as cidades de Três Coroas e Igrejinha.

A reportagem da Folha foi checar a informação e confirmou que o vídeo é verdadeiro, mas nã se pode afirmar quando foi gravado. A barragem foi esvaziada, por segurança, logo após as primeiras chuvas no final de abril.

Em resposta à nosso reportagem, a Ceee enviou o que segue:

Apesar de ser conhecida popularmente por barragem de Bugres, a estrutura apresentada é a barragem de Canastra, que acumula água para a usina de mesmo nome, em Canela. Ela possui apenas uma válvula de fundo cuja capacidade de escoamento de água é incapaz de provocar enchentes mesmo quando totalmente aberta.

As imagens mostram o volume de terra e detritos que deslizaram com as encostas para dentro do reservatório e também a enorme quantidade de sedimentos acumulados neste período de chuvas. A água foi escoada pela válvula de fundo, que permanece parcialmente aberta. O que se vê no vídeo é a vazão natural do rio.