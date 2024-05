Feriadão terá Feira das Agroindústrias no centro de Gramado

Uma iniciativa da Gramadotur vai proporcionar que cerca de 18 agroindústrias do interior de Gramado participem neste feriadão de Corpus Christi de uma Feira de produtos na Praça das Etnias no centro do Município.

Será uma oportunidade para muitos que participaram do espaço de feiras da 33ª Festa da Colônia proporcionarem que a comunidade e visitantes possam adquirir produtos coloniais direto do nosso interior em um período de feriadão.

Serão 18 agroindústrias participando, e que irão oferecer, queijos, embutidos, geleias, biscoitos, sucos, vinhos e espumantes. Além de apresentarem tábuas de frios para serem degustadas no próprio local.

A Feira das Agroindústrias acontece a partir de quinta-feira, dia 30 de maio até o domingo, dia 02 de junho, feriadão de Corpus Christi, das 9h às 18h.

“Muitas pessoas encontram dificuldades em adquirir produtos de qualidade direto do nosso produtor rural, e estes quatro dias com as agroindústrias de Gramado no centro será um momento de união de todos, momento que as pessoas possam ter acesso a produtos coloniais, volto a dizer, com qualidade”, destaca Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, Autarquia Municipal de Turismo.

Serviço:

Feiras das Agroindústrias de Gramado

Onde: Praça das Etnias, na Av. Borges de Medeiros, centro de Gramado.

Quando: dias 30 e 31 de maio, e 1º e 02 de junho.

Horário: das 9 às 18 horas.

Acesso – gratuito.