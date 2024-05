Gramado Natural promove atividades formativas

Palestras, oficinas, cursos e demonstrações compõem o Eixo Formação que integra o projeto cultural

O Gramado Natural – 1º Encontro de pintura ao ar livre é um projeto cultural que vem sendo realizado desde fevereiro deste ano, onde as paisagens e belezas naturais das áreas rurais da cidade estão sendo protagonistas. Apoiado pela Lei Paulo Gustavo, o projeto, construído sob os conceitos de arte de rua, artes visuais e meio ambiente, se desmembra nos eixos de criação artística, mostra de arte, intercâmbio cultural e formação.

No eixo de criação artística o Coletivo Plein Air Gramado, composto por quatro artistas plásticos, retratou 20 linhas rurais do município, produzindo pelo menos 80 obras de arte. Já o encontro de pintura, que seria realizado de 02 a 05 de maio e atenderia os eixos de mostra de arte e intercâmbio cultural, precisou ser adiado, devido às fortes chuvas e os episódios climáticos que colocaram todo nosso estado em situação de calamidade pública. A produtora responsável pelo projeto, Luana Michel, afirma que a nova data está sendo estudada e será divulgada em breve. “Entendemos que este é um momento para nos reerguermos para então, na primavera, com melhores condições, nosso encontro poder florescer e os pintores tomarem as ruas da cidade”.

Desta forma, o projeto passou a focar na realização das atividades que integram o Eixo Formação, que propõe cursos, palestras e demonstrações de pintura.

Nos dias 16 e 17 de maio foram realizadas as palestras “A história de Gramado contata pelo lixo”, em parceria com o Movimento Gramado Viva, onde os palestrantes Ariel Pulz e Jair Portulan estiveram nas escolas EMEF Carlos Barbosa (Linha Quilombo) e EMEF Padre Scholl (Linha Carahá). “O incentivo a educação ambiental serve como base para toda sociedade comprometida com as práticas de sustentabilidade e desenvolvimento intelectual de seus membros, visto que o meio ambiente é o principal mecanismo responsável pela sobrevivência da espécie humana”, afirma Ariel. A atividade proposta é a prática de educação ambiental através de uma palestra, onde foram apresentados resíduos encontrados na mata em ações ambientais, e que contaram parte da história da nossa cidade. Itens como placa de importante ponto turístico municipal, motocicleta e restos de calçados são alguns dos resíduos restaurados e que puderam ser vistos pelos alunos. “O objetivo é mostrar que a humanidade, durante toda sua história, está amparada dentro de um sistema sustentável e de caráter ambiental, e desta forma mostrar que somos responsáveis por todos os resíduos que produzimos”, afirma Jair.

Já no dia 20 de maio, na EMEF Alberto Pasqualini, na Linha Araripe, 18 alunos entre o 3º e 5º ano puderam vivenciar uma atividade “en Plein air”, ou seja, de pintura ao ar livre. Para o Workshop demonstrativo, cavaletes foram montados no pátio da escola, voltados para a paisagem que seria observada e pintada: a majestosa araucária que fica em frente à escola. Os alunos, que já haviam lido no jornal, sobre o projeto, estavam empolgados em participar ativamente desta aula. Acompanhando as orientações do professor e artista plástico Alessandro Müller, cada um produziu sua própria pintura que, posteriormente, fará parte de uma exposição feita pela própria escola.

“O objetivo da demonstração de pintura ao ar livre, dentro deste projeto, é o de introduzir as artes plásticas nos ambientes periféricos e vulneráveis da cidade, colocando-a tanto em contato com pessoas em situação de vulnerabilidade como também com jovens da rede pública de ensino, para que ambos, através da observação e troca entre o artista, possam visualizar novos horizontes e perspectivas profissionais. Ou seja, novas formas e caminhos de andar em direção a construção de um futuro profissional possível”, enfatiza Alessandro.

Ainda, o projeto irá oferecer outras atividades formativas ao longo dos próximos meses como: Curso de Pintura a La Prima (com Rogerio Baungarten), Curso de Gestão Cultural (com Luana Michel), Preparação e confecção do material para Plein Air (com Alessandro Müller), além de palestras e mutirão de limpeza em locais da cidade. Para acompanhar as inscrições e participar das atividades formativas, basta seguir o perfil do projeto no Instagram @gramado.natural, onde todas as notícias e informações são compartilhadas.

Projeto cultural contemplado no edital 06/2023 para produção de evento voltado a diversas linguagens.

